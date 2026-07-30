У Києві пропонують жорсткіші правила для маршруток: за що хочуть позбавляти ліцензії

У Києві зареєстрували петицію із закликом зобов'язати приватних перевізників до 1 січня 2027-го обладнати маршрутки валідаторами, GPS-трекерами та системами відеоспостереження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст петиції.
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Автор петиції Андрій Машков пропонує позбавляти ліцензії приватних перевізників, якщо їхній рухомий склад до 1 січня 2027 року не буде обладнаний:
На думку автора, встановлення валідаторів допоможе відмовитися від готівкових розрахунків із водіями під час руху, що, за його словами, сприятиме безпечнішому перевезенню пасажирів.
Також зазначається, що GPS-трекери дадуть змогу контролювати інтервали руху транспорту, а відеоспостереження за водієм стане додатковим засобом профілактики порушень правил дорожнього руху.
Станом на момент публікації петиція зібрала 247 підписів із 6 тисяч необхідних. До завершення збору підписів залишається 57 днів.
Нещодавно у Києві зареєстрували петицію із закликом вдвічі скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств. Так хочуть зекономити міський бюджет.
Інша петиція пропонує модернізувати систему оплати проїзду, запровадивши розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Також зараз збирають підписи за ініціативу, щоб обмежити пенсіонерам кількість безкоштовних поїздок.