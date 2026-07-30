У Києві пропонують жорсткіші правила для маршруток: за що хочуть позбавляти ліцензії

Головне: Петиція пропонує встановити у транспорті валідатори , GPS-трекери та камери спостереження за водієм.

, GPS-трекери та камери спостереження за водієм. Перевізників, які не виконають вимоги до 1 січня 2027 року, пропонують позбавляти ліцензії.

Петиція має набрати 6 тисяч необхідних підписів, щоб її розглянула влада.

Що пропонують

Автор петиції Андрій Машков пропонує позбавляти ліцензії приватних перевізників, якщо їхній рухомий склад до 1 січня 2027 року не буде обладнаний:

валідаторами;

GPS-трекерами;

системою відеоспостереження за водієм.

На думку автора, встановлення валідаторів допоможе відмовитися від готівкових розрахунків із водіями під час руху, що, за його словами, сприятиме безпечнішому перевезенню пасажирів.

Також зазначається, що GPS-трекери дадуть змогу контролювати інтервали руху транспорту, а відеоспостереження за водієм стане додатковим засобом профілактики порушень правил дорожнього руху.

Станом на момент публікації петиція зібрала 247 підписів із 6 тисяч необхідних. До завершення збору підписів залишається 57 днів.