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В Киеве предлагают более жесткие правила для маршруток: за что хотят лишать лицензии

13:45 30.07.2026 Чт
2 мин
Петиция призывает установить новые правила с 1 января 2027 года
aimg Василина Копытко
Для частных маршруток предлагают ввести новые обязательные требования (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве зарегистрировали петицию с призывом обязать частных перевозчиков до 1 января 2027 оборудовать маршрутки валидаторами, GPS-трекерами и системами видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст петиции.

Главное:

  • Петиция предлагает установить в транспорте валидаторы, GPS-трекеры и камеры слежения за водителем.
  • Перевозчиков, не выполняющих требования до 1 января 2027 года, предлагают лишать лицензии.
  • Петиция должна набрать 6 тысяч необходимых подписей, чтобы ее рассмотрели власти.

Что предлагают

Автор петиции Андрей Машков предлагает лишать лицензии частных перевозчиков, если их подвижной состав до 1 января 2027 года не будет оборудован:

  • валидаторами;
  • GPS-трекерами;
  • системой видеонаблюдения за водителем.

По мнению автора, установка валидаторов поможет отказаться от наличных расчетов с водителями во время движения, что, по его словам, будет способствовать более безопасной перевозке пассажиров.

Читайте также: В Киеве с 1 августа может подорожать проезд в маршрутках: перевозчики назвали новые тарифы

Также отмечается, что GPS-трекеры позволят контролировать интервалы движения транспорта, а видеонаблюдение за водителем станет дополнительным средством профилактики нарушений ПДД.

По состоянию на момент публикации петиция собрала 247 подписей из 6 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остается 57 дней.

Другие инициативы по транспорту в Киеве

Недавно в Киеве зарегистрировали петицию с призывом вдвое сократить количество подвижного состава коммунальных предприятий. Так хотят сэкономить городской бюджет.

Другая петиция предлагает модернизировать систему оплаты проезда, введя расчет в зависимости от расстояния или количества остановок. Также сейчас собирают подписи за инициативу, чтобы ограничить пенсионерам количество бесплатных поездок.

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