В Киеве предлагают более жесткие правила для маршруток: за что хотят лишать лицензии

Главное: Петиция предлагает установить в транспорте валидаторы , GPS-трекеры и камеры слежения за водителем.

, GPS-трекеры и камеры слежения за водителем. Перевозчиков, не выполняющих требования до 1 января 2027 года, предлагают лишать лицензии.

Петиция должна набрать 6 тысяч необходимых подписей, чтобы ее рассмотрели власти.

Что предлагают

Автор петиции Андрей Машков предлагает лишать лицензии частных перевозчиков, если их подвижной состав до 1 января 2027 года не будет оборудован:

валидаторами;

GPS-трекерами;

системой видеонаблюдения за водителем.

По мнению автора, установка валидаторов поможет отказаться от наличных расчетов с водителями во время движения, что, по его словам, будет способствовать более безопасной перевозке пассажиров.

Также отмечается, что GPS-трекеры позволят контролировать интервалы движения транспорта, а видеонаблюдение за водителем станет дополнительным средством профилактики нарушений ПДД.

По состоянию на момент публикации петиция собрала 247 подписей из 6 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остается 57 дней.