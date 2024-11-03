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У Києві чути вибухи, сили ППО продовжують збивати дрони

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 3 листопада, у Києві лунають звуки вибухів. Сили ППО провдожуть збивати дрони, якими росіяни намагаються атакувати столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"У Києві пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 05:45.

Близько 12 хвилин до цього у КОВА попередили, що атака ворожих безпілотників продовжується. Тому сили ППО і надалі працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголосили у КОВА.

Оновлено о 06:10

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:55 сигнал повітряної тривоги продовжується фактично у половині України.

Нагадаємо, що за цю ніч у Києві вже двічі лунав сигнал повітряної тривоги.

Після першої тривоги внаслідок запуску Росією дронів по столиці, у двох районах міста було зафіксовано падіння уламків БпЛА, а саме - у Голосіївському та Деснянському. В обох випадках елементи безпілотників впали на відкриту місцевість, унаслідок чого виникли пожежі.

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