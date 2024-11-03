В Киеве раздался взрыв, силы ПВО продолжают сбивать дроны

"В Киеве прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 05:45.

Около 12 минут до этого в КОВА предупредили, что атака вражеских беспилотников продолжается. Поэтому силы ПВО и дальше работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - подчеркнули в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:55 сигнал воздушной тревоги продолжается фактически в половине Украины.