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У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО

Фото: у Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В околицях Києва по ворожому безпілотнику працює протиповітряна оборона. В місті було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"За інформацією Повітряних Сил на околицях Києва ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - пише КМВА.  

Повітряна тривога 

Станом на 14:14 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Масовані обстріли по Україні 

У ніч на 14 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу: 

  • 14 ракет повітряного й наземного базування; 
  • 17 ударних безпілотників. 

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби. 

Загалом вдалось знищити: 

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
     

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Війна в УкраїніПовітряна тривога