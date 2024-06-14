У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО

В околицях Києва по ворожому безпілотнику працює протиповітряна оборона. В місті було чутно вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"За інформацією Повітряних Сил на околицях Києва ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - пише КМВА.
Станом на 14:14 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
У ніч на 14 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу:
До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.