В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО

В окрестностях Киева по вражескому беспилотнику работает противовоздушная оборона. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).
"По информации Воздушных сил в окрестностях Киева ведется боевая работа по вражескому БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - пишет КГВА.
По состоянию на 14:14 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В ночь на 14 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В общем враг применил 31 средство воздушного нападения:
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить:
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