RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО

Фото: в Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В окрестностях Киева по вражескому беспилотнику работает противовоздушная оборона. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).

"По информации Воздушных сил в окрестностях Киева ведется боевая работа по вражескому БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - пишет КГВА. 

Воздушная тревога

По состоянию на 14:14 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговская область.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Массированные обстрелы по Украине

В ночь на 14 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В общем враг применил 31 средство воздушного нападения: 

  • 14 ракет воздушного и наземного базирования; 
  • 17 ударных беспилотников. 

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы. 

В общем удалось уничтожить: 

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога