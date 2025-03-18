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У Києві пролунав вибух

Ілюстративне фото: У Києві пролунав вибух 18 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 18 березня, у Києві пролунали звуки, схожі на вибухи. У столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибухи у столиці було чути близько 09:14. 

Наразі офіційна причина вибухів не повідомлялась. Однак у столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги на тлі загрози невідомого безпілотника.

За даними Повітряних сил, ворожий дрон рухався з північного напрямку через Сумську та Чернігівську області.

Станом на 09:21 у Києві було оголошено про відбій тривоги.

Оновлено о 09:30.

За даними мера міста Віталія Кличка, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи.

"Екстрені служби прямують на місце", - повідомив він.

Обстріли України з боку Росії

Нагадаємо, вчора ввечері ворожі безпілотники заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів