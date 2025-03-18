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В Киеве прогремел взрыв

Иллюстративное фото: В Киеве прогремел взрыв 18 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 18 марта, в Киеве раздались звуки, похожие на взрывы. В столице был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Взрывы в столице были слышны около 09:14.

Сейчас официальная причина взрывов не сообщалась. Однако в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги на фоне угрозы неизвестного беспилотника.

По данным Воздушных сил, вражеский дрон двигался с северного направления через Сумскую и Черниговскую области.

По состоянию на 09:21 в Киеве было объявлено об отбое тревоги.

Обновлено в 09:30.

По данным мэра города Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.

"Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.

Обстрелы Украины со стороны России

Напомним, вчера вечером вражеские беспилотники заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов