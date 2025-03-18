В Киеве прогремел взрыв

Взрывы в столице были слышны около 09:14.

Сейчас официальная причина взрывов не сообщалась. Однако в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги на фоне угрозы неизвестного беспилотника.

По данным Воздушных сил, вражеский дрон двигался с северного направления через Сумскую и Черниговскую области.

По состоянию на 09:21 в Киеве было объявлено об отбое тревоги.

Обновлено в 09:30.

По данным мэра города Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.

"Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.

Обстрелы Украины со стороны России

Напомним, вчера вечером вражеские беспилотники заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".