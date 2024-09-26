У Києві пролунав вибух

В столиці та області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів типу "Шахед".

Військові повідомляють про БпЛА в районі Києва і радять перебувати в укриттях.

Моніторингові пабліки повідомляють, що в напрямку Броварів та Борисполя рухаються два "Шахеда". Загалом курсом на Київ рухаються близько 7 дронів, але вони можуть змінити курс.