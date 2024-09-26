В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

В столице и области объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов типа "Шахед".

Военные сообщают о БпЛА в районе Киева и советуют находиться в укрытиях.

Мониторинговые паблики сообщают, что в направлении Броваров и Борисполя движутся два "Шахеда". В целом курсом на Киев движутся около 7 дронов, но они могут изменить курс.

Обновлено 2:20

Воздушные силы сообщают о вражеском дроне в районе Киева.

В городе звучат взрывы, работает противовоздушная оборона.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Сергей Попко.