В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

В Киеве был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы ВСУ и начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
В столице и области объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов типа "Шахед".
Военные сообщают о БпЛА в районе Киева и советуют находиться в укрытиях.
Мониторинговые паблики сообщают, что в направлении Броваров и Борисполя движутся два "Шахеда". В целом курсом на Киев движутся около 7 дронов, но они могут изменить курс.
Обновлено 2:20
Воздушные силы сообщают о вражеском дроне в районе Киева.
В городе звучат взрывы, работает противовоздушная оборона.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Сергей Попко.
Вечером в среду, 25 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины "Шахеды". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В 1:40 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения к городу вражеских БпЛА.
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