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В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

Киев, Четверг 26 сентября 2024 01:51
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В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО Фото: в Киеве прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы ВСУ и начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

В столице и области объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов типа "Шахед".

Военные сообщают о БпЛА в районе Киева и советуют находиться в укрытиях.

Мониторинговые паблики сообщают, что в направлении Броваров и Борисполя движутся два "Шахеда". В целом курсом на Киев движутся около 7 дронов, но они могут изменить курс.

Обновлено 2:20

Воздушные силы сообщают о вражеском дроне в районе Киева.

В городе звучат взрывы, работает противовоздушная оборона.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Сергей Попко.

Ночная атака дронами

Вечером в среду, 25 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины "Шахеды". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В 1:40 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения к городу вражеских БпЛА.

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