В Киеве раздались взрывы
Фото: в Киеве раздался взрыв (GettyImages)
Ночью, 8 мая, в Киеве раздался взрыв.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Взрыв произошел около 01:12. В КМВА сообщили о работе ПВО. Вероятно, Силы обороны сбивают "шахеды", об угрозе удара которыми предупреждалось раньше.
Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракете.
В частности, взрывы раздавались в Одессе и Краматорске.
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