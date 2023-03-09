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В Києві пролунав вибух

Фото: в Києві пролунав вибух
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 9 березня, в Києві пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вибух було чутно близько 5:50 ранку, від його звуку запрацювали сигналізації на автомобілях.

Зазначимо, що в місті оголошена повітряна тривога, влада закликає жителів залишатися в укриттях.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що на місці прильоту виникла сильна пожежа.

Оновлено (6:26)

Київській міській голова Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському районі Києва.

"Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав він.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.

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Київвибухи