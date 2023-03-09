RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве раздался взрыв

Фото: в Киеве раздался взрыв
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрыв был слышен около 5:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.

Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар.

Обновлено (6:26)

Киевский городской глава Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.

"Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - написал он.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввибухи