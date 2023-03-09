В Киеве раздался еще один взрыв: есть пострадавшие
Фото: в Киеве в результате взрыва пострадали два человека (GettyImages)
В четверг, 9 марта, в Киеве раздался еще один взрыв, два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение киевского городского головы Виталия Кличко.
Кличко сообщил, что взрыв произошел в Святошинском районе. В результате взрыва пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
"Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", - написал он.
Обновлено (7:41)
Кличко сообщил, что двое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время три человека обратились за медицинской помощью.
Напомним, что российские кафиры 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
Еще один взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.