В Киеве раздался еще один взрыв: есть пострадавшие

В четверг, 9 марта, в Киеве раздался еще один взрыв, два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение киевского городского головы Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что взрыв произошел в Святошинском районе. В результате взрыва пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

"Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", - написал он.

Обновлено (7:41)

Кличко сообщил, что двое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время три человека обратились за медицинской помощью.