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У Києві прогримів потужний вибух: попередньо, він пов'язаний із роботою саперів

Фото: У Києві пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 10 лютого пролунав сильний вибух. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Вибух було чутно у різних районах міста близько 15:00. Деякі мешканці міста повідомляють, що було кілька гучних звуків.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибух пов'язаний із плановими роботами в області.

Офіційної інформації зараз немає. Проте раніше у Київській ОВА повідомили, що 10 лютого у Вишгородському районі міста пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим в області можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, сьогодні російські війська знову масовано атакували Україну. Лише над Києвом Сили протиповітряної оборони 10 ракет.

РБК-Україна повідомляло всі подробиці сьогоднішньої атаки.

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КиївВибухВійна в Україні