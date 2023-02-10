RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве прогремел мощный взрыв: предварительно, он связан с работой саперов

Фото: В Киеве прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве днем 10 февраля прогремел мощный взрыв. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Взрыв был слышен в разных районах города около 15:00. Некоторые жители города сообщают, что было несколько громких звуков.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что взрыв связан с плановыми работами в области.

Официальной информации в настоящий момент нет. Однако ранее в Киевской ОВА сообщили, что 10 февраля в Вышгородском районе города пройдет ликвидация взрывоопасных предметов, в связи с чем в области могут быть слышны звуки взрывов.

Напомним, сегодня российские войска вновь массированно атаковали Украину. Только над Киевом Силы противовоздушной обороны 10 ракет.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрывВойна в Украине