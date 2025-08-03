У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної атаки

В ніч на 3 липня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Після цього в столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 01:06.

Паралельно військові написали про ракету у напрямку Києва, після чого в столиці пролунали вибухи. Після цього вони повідомили про ще одну ракету.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях.