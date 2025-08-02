По всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

В Україні ввечері 2 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Цей літак несе ракету "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.