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По всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

Україна, Субота 02 серпня 2025 18:28
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По всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К Фото: винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні ввечері 2 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Цей літак несе ракету "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - сказано у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 18:27

По всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

Російські літаки МіГ-31К провокують оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Вони можуть бути озброєні аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал". Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, що несе загрозу для всіх регіонів України.

"Кинджал" (Х-47М2) - це російська аеробалістична ракета, яку запускають з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К. Вона здатна розвивати швидкість до 10 Махів (понад 12 000 км/год - ред.) і вражати цілі на відстані до 2000 км. "Кинджал" позиціонують як гіперзвукову зброю, яку складно перехопити сучасними системами ППО.

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити. У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.

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