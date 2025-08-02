У Києві та низці областей вдруге оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України у суботу, 2 серпня, було вдуге оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:48. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили Повітряні сили.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу