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В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки

Воскресенье 03 августа 2025 01:14
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В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 июля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. После этого в столице прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 01:06.

Параллельно военные написали о ракете в направлении Киева, после чего в столице прогремели взрывы. После этого они сообщили о еще одной ракете.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки

Тревога в Киеве

Напомним, что на протяжении всех суток, 2 августа, в Киеве и ряде областей Украины трижды объявляли сигнал воздушной тревоги.

Первые два были объявлены в связи с баллистической угрозой, а третий из-за взлета МиГ-31К.

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