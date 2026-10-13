UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

У Києві одночасно з тривогою пролунали вибухи, росіяни вдарили балістикою

22:49 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)

У Києві сьогодні, 13 жовтня, увечері пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряну тривогу оголосили практично одночасно із серією вибухів.

Повітряні сили наголосили, що пусків балістики було кілька.

При цьому моніторингові канали пишуть, що інформації про пуски балістики від партнерів не було, як і вчора.

Оновлено 22:56

Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що партнери не попередили Україну про запуски російської балістики.

За його словами, військові та служби з'ясовують причини.

Удар по Києву 12 жовтня

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, російські окупанти також близько 22:30 атакували Київ балістичними ракетами.

Примітно, що вибухи в столиці пролунали ще до оголошення повітряної тривоги.

Це сталося на тлі чуток про те, що США погрожують Україні припинити обмін розвідданими через удари по російським НПЗ. А попередження про балістику - це частина розвідданих.

Сьогодні, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп запевнив, що обміну розвідданими з Україною не припиняли. При цьому в ЗМІ з'явилися чутки, що США пояснили відсутність попередження про балістику поганою погодою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакетний удар