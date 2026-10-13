В Киеве одновременно с тревогой прогремели взрывы, россияне ударили баллистикой

В Киеве сегодня, 13 октября, вечером прогремели взрывы. Оккупанты запустили по городу баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу объявили практически одновременно с серией взрывов.
Воздушные силы подчеркнули, что пусков баллистики было несколько.
При этом мониторинговые каналы пишут о том, что информации о пусках баллистики от партнеров не было, как и вчера.
Обновлено 22:56
Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что партнеры не предупредили Украину о пусках российской баллистики.
По его словам, военные и службы выясняют причины.
Напомним, вчера, 12 октября, российские оккупанты тоже около 22:30 атаковали Киев баллистическими ракетами.
Примечательно, что взрывы в столице прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.
Это произошло на фоне слухов о том, что США угрожают Украине прекратить обмен разведдаными из-за ударов по российским НПЗ. А предупреждения о баллистике - это часть разведданных.
Сегодня, 13 октября, президент США Дональд Трамп заверил, что обмен разведданными с Украиной не прекращали. При этом в СМИ появились слухи, что США объяснили отсутствие предупреждения о баллистике плохой погодой.