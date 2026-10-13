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В Киеве одновременно с тревогой прогремели взрывы, россияне ударили баллистикой

22:49 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы (Getty Images)

В Киеве сегодня, 13 октября, вечером прогремели взрывы. Оккупанты запустили по городу баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу объявили практически одновременно с серией взрывов.

Воздушные силы подчеркнули, что пусков баллистики было несколько.

При этом мониторинговые каналы пишут о том, что информации о пусках баллистики от партнеров не было, как и вчера.

Обновлено 22:56

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что партнеры не предупредили Украину о пусках российской баллистики.

По его словам, военные и службы выясняют причины.

Удар по Киеву 12 октября

Напомним, вчера, 12 октября, российские оккупанты тоже около 22:30 атаковали Киев баллистическими ракетами.

Примечательно, что взрывы в столице прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.

Это произошло на фоне слухов о том, что США угрожают Украине прекратить обмен разведдаными из-за ударов по российским НПЗ. А предупреждения о баллистике - это часть разведданных.

Сегодня, 13 октября, президент США Дональд Трамп заверил, что обмен разведданными с Украиной не прекращали. При этом в СМИ появились слухи, что США объяснили отсутствие предупреждения о баллистике плохой погодой.

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