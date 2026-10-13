В Киеве одновременно с тревогой прогремели взрывы, россияне ударили баллистикой

Воздушную тревогу объявили практически одновременно с серией взрывов.

Воздушные силы подчеркнули, что пусков баллистики было несколько.

При этом мониторинговые каналы пишут о том, что информации о пусках баллистики от партнеров не было, как и вчера.

Обновлено 22:56

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что партнеры не предупредили Украину о пусках российской баллистики.

По его словам, военные и службы выясняют причины.

Удар по Киеву 12 октября

Напомним, вчера, 12 октября, российские оккупанты тоже около 22:30 атаковали Киев баллистическими ракетами.

Примечательно, что взрывы в столице прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.

Это произошло на фоне слухов о том, что США угрожают Украине прекратить обмен разведдаными из-за ударов по российским НПЗ. А предупреждения о баллистике - это часть разведданных.