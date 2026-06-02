У Києві пролунали вибухи, Росія повторно вдарила балістикою

Росіяни у вівторок зранку, 2 червня, вчергове атакували Київ балістикою. У столиці пролунали дуже гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 07:17.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістики з півдня, після чого зафіксували ракети в напрямку Києва. Вже через кілька хвилин у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.
Станом на 07:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі у більшості областей України.
Новина доповнюється...