В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 07:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистики с юга, после чего зафиксировали ракеты в направлении Киева. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас в большинстве областей Украины.

Новость дополняется...