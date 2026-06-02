В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой

07:27 02.06.2026 Вт
1 мин
Что известно об очередной атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

Россияне во вторник утром, 2 июня, в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В столице прозвучали очень громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 07:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистики с юга, после чего зафиксировали ракеты в направлении Киева. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас в большинстве областей Украины.

Новость дополняется...

