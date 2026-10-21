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У Києві пролунали вибухи, Росія атакує столицю балістикою

22:22 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: российская ракета "Циркон" (росЗМІ)

Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

РФ атакує Київ

Росія знову ударила по Києву балістикою. Про це попереджали Повітряні сили о 22.08.

"Балістична ракета на Київ", - повідомили у ПС.

Пізніше вони додали, що балістичних ракет кілька.

О 22.12 Кличко заявив, що Київ знаходиться під атакою РФ,

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що у поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.

Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа.

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