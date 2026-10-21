У Києві пролунали вибухи, Росія атакує столицю балістикою

Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
Росія знову ударила по Києву балістикою. Про це попереджали Повітряні сили о 22.08.
"Балістична ракета на Київ", - повідомили у ПС.
Пізніше вони додали, що балістичних ракет кілька.
О 22.12 Кличко заявив, що Київ знаходиться під атакою РФ,
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що у поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.
Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа.