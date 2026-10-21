У Києві пролунали вибухи, Росія атакує столицю балістикою

Раніше РБК-Україна писало, що у поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.

Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа.