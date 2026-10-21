В Киеве раздались взрывы, Россия атакует столицу баллистикой

Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.
Россия снова ударила по Киеву баллистикой. Об этом предупреждали воздушные силы в 22.08.
"Баллистическая ракета на Киев", - сообщили в ВС.
Позже они добавили, что баллистических ракет несколько.
В 22.12 Кличко заявил, что Киев находится под атакой РФ,
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что в полиции показали кадры первых минут после атаки российского реактивного дрона по 24-этажке в Киеве. Правоохранители помогали тушить пожар.
Кроме того, ночью в Киеве враг попал в объект транспортной инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар.