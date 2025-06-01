У Києві пролунали вибухи, працює ППО

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для столиці.

Також сьогодні вночі росіяни атакували Київ балістикою. Тоді також повідомлялось про вибухи, однак наразі офіційної інформації щодо пошкоджень не надходило.

Тоді ж у КМДА попередили, що Київ перебуває під комбінованою атакою ворога.

"Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - попередили киян.