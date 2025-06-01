В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве в ночь на воскресенье, 1 июня, повторно раздались звуки взрывов. Город находится под атакой российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко и Воздушные силы.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко.
Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для столицы.
Также сегодня ночью россияне атаковали Киев баллистикой. Тогда также сообщалось о взрывах, однако пока официальной информации о повреждениях не поступало.
Тогда же в КГГА предупредили, что Киев находится под комбинированной атакой врага.
"Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - предупредили киевлян.
Напомним, с вечера субботы, 31 мая, россияне снова запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины.
Также мы писали, что в ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 109 ударных дронов, из них 2 были реактивными.
По состоянию на 8:30 силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, еще 30 были локально потеряны/подавлены РЭБ.
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