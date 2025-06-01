В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко.

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для столицы.

Также сегодня ночью россияне атаковали Киев баллистикой. Тогда также сообщалось о взрывах, однако пока официальной информации о повреждениях не поступало.

Тогда же в КГГА предупредили, что Киев находится под комбинированной атакой врага.

"Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - предупредили киевлян.