Росіяни обстріляли Київ: в деяких мікрорайонах зникло світло

В ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В деяких мікрорайонах зникло світло та вода.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вибухи пролунали в Дарницькому районі столиці - всі служби їдуть на місце. Також виклика зафіксовано у Голосіївському районі. В КМВА підтвердили цю інформацію. додавши, що внаслідок роботи ППО в цих районах відбулося падіння уламків.
Крім цього, Кличко повідомив, що в деяких мікрорайонах Святошинського району зникло світло і вода.
"Екстренні служби працюють", - написав Кличко.
В ніч на 21 вересня росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України - вони запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. В Повітряних силах повідомили, що на нашу територію увійшло дві групи ракет: одна рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, а друга - в напрямку Сумської області.
Після ракети змінювали свою траекторію, і врешті-решт, зайшли на Київ через Житомирську область.
Зазначимо, що під час тривоги в Черкаській області повідомлялось про роботу ППО.
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