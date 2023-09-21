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Росіяни обстріляли Київ: в деяких мікрорайонах зникло світло

Фото: в Києві працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В деяких мікрорайонах зникло світло та вода.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Наслідки атаки

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вибухи пролунали в Дарницькому районі столиці - всі служби їдуть на місце. Також виклика зафіксовано у Голосіївському районі. В КМВА підтвердили цю інформацію. додавши, що внаслідок роботи ППО в цих районах відбулося падіння уламків.

  • У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу, пожежі немає. 
  • У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Є звернення до медиків.
  • В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Крім цього, Кличко повідомив, що в деяких мікрорайонах Святошинського району зникло світло і вода.

"Екстренні служби працюють", - написав Кличко.

Нічна атака 21 вересня

В ніч на 21 вересня росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України - вони запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. В Повітряних силах повідомили, що на нашу територію увійшло дві групи ракет: одна рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, а друга - в напрямку Сумської області.

Після ракети змінювали свою траекторію, і врешті-решт, зайшли на Київ через Житомирську область.

Зазначимо, що під час тривоги в Черкаській області повідомлялось про роботу ППО.

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КиїввибухиВійна Росії проти України