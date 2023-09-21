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Россияне обстреляли Киев: в некоторых микрорайонах пропал свет

Фото: в Киеве работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 21 сентября в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В некоторых микрорайонах исчез свет и вода.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина .

Да, было слышно по меньшей мере четыре взрыва. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе в ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы прогремели в Дарницком районе столицы - все службы едут на место. Также вызов зафиксирован в Голосеевском районе.

Кроме этого, он сообщил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

"Экстренные службы работают", - написал Кличко.

Ночная атака 21 сентября

В ночь на 21 сентября россияне совершили очередную воздушную атаку по территории Украины - они запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В Воздушных силах сообщили, что на нашу территорию вошли две группы ракет: одна двигалась с востока в юго-западном направлении, а вторая - в направлении Сумской области.

После ракеты меняли свою траекторию, и, наконец, зашли на Киев через Житомирскую область.

Отметим, что в ходе тревоги в Черкасской области сообщалось о работе ПВО.

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