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В Києві пролунали вибухи, працює ППО

Фото: вибухи в Київській області, 9 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 9 травня, в Києві та області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

Оновлено 5:23

У Києві пролунала нова серія вибухів, у МВА наголосили, що у столиці працюють сили ППО.

Над Києвом та областю ракетна загроза. По цілях працюють сили протиповітряної оборони.

"Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 9 травня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

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КиївВибухПВО