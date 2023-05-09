В Краматорську пролунали вибухи
Фото: вибухи в Краматорську, 9 травня (GettyImages)
Сьогодні вночі, 9 травня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, було чутно два вибухи. Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, 8 травня, російські окупанти випустили по Краматорську шість ракет.
Окрім цього, російські війська 12 разів обстріляли Сумську область.
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