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В Краматорську пролунали вибухи

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Краматорськ, Вівторок 09 травня 2023 01:02
В Краматорську пролунали вибухи Фото: вибухи в Краматорську, 9 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 9 травня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, було чутно два вибухи. Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, 8 травня, російські окупанти випустили по Краматорську шість ракет.

Окрім цього, російські війська 12 разів обстріляли Сумську область.

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Краматорськ Вибух
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