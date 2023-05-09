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В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Фото: взрывы в Киевской области, 9 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Обновлено 6:08

В КГВА заявили, что после ракетной атаки на Киев в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Обновлено 5:23

В Киеве прозвучала новая серия взрывов, в ГВА подчеркнули, что в столице работают силы ПВО.

Над Киевом и областью ракетная угроза. По целям работают силы противовоздушной обороны.

"Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российских стратегических бомбардировщиков.

Напомним, сегодня ночью, 9 мая, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

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КиевВзрывПВО