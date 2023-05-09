В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
Обновлено 6:08
В КГВА заявили, что после ракетной атаки на Киев в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
Обновлено 5:23
В Киеве прозвучала новая серия взрывов, в ГВА подчеркнули, что в столице работают силы ПВО.
Над Киевом и областью ракетная угроза. По целям работают силы противовоздушной обороны.
"Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российских стратегических бомбардировщиков.
Напомним, сегодня ночью, 9 мая, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
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