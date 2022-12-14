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У Києві пролунали вибухи. Працює ППО

Фото: у Києві прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та області пролунали звуки вибухів рано вранці у середу, 14 грудня. Працюють системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Київська область, ранок. Працює ППО", - йдеться у публікації.

Чиновник закликає громадян перебувати у укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

"Важливо зараз перебувати у укриттях та безпечних місцях", - пише голова Київської ОВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє в Telegram про вибухи в Шевченківському районі міста.

"Вибухи в Шевченківському районі. Служби слідують на місце", - пише він.

Деталі про подію будуть оголошені пізніше.

Зазначимо, що перед гучними вибухами було чути звуки іранських дронів типу "Shahed" - їх зокрема чули на правому березі столиці. Також очевидці повідомляють про кілька яскравих спалахів в небі.

Раніше в Київській області майже о 6 ранку було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів.

Додамо, минулого тижня начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони.

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