У Києві пролунали вибухи. Працює ППО

"Київська область, ранок. Працює ППО", - йдеться у публікації.

Чиновник закликає громадян перебувати у укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

"Важливо зараз перебувати у укриттях та безпечних місцях", - пише голова Київської ОВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє в Telegram про вибухи в Шевченківському районі міста.

"Вибухи в Шевченківському районі. Служби слідують на місце", - пише він.

Деталі про подію будуть оголошені пізніше.

Зазначимо, що перед гучними вибухами було чути звуки іранських дронів типу "Shahed" - їх зокрема чули на правому березі столиці. Також очевидці повідомляють про кілька яскравих спалахів в небі.

Раніше в Київській області майже о 6 ранку було оголошено повітряну тривогу.