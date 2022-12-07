"Шахеди" не скінчились? Гуменюк розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони
Російські війська могли тримати іранські дрони для завдання "закріплюючих ударів" по українській інфраструктурі. Тож коли ворог не атакує певною зброєю не варто думати, що вона скінчилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Це зброя (іранські дрони - ред.), яка ще є у ворога і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї", - сказала Гуменюк.
Вона пояснила, окупанти підбирають тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності: і на відкриті ділянки фронту, і психологічно на населення, а також тилові регіони.
"Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для "закріплюючих ударів" по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кирзу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження такі як ракети, але вони більш високовартісні і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", - підсумувала Гуменюк.
Росія запустила "Шахеди" після тривалої паузи
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська вперше за останні три тижні під час повітряної атаки на Україну використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку. Втім, їх успішно збила українська ППО.
З огляду на це в Повітряних силах ЗСУ заявили, що морози не впливають на використання іранських дронів-камікадзе.
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