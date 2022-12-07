ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахеди" не скінчились? Гуменюк розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони

Новость на русском →
Київ, Середа 07 грудня 2022 14:45
"Шахеди" не скінчились? Гуменюк розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська могли тримати іранські дрони для завдання "закріплюючих ударів" по українській інфраструктурі. Тож коли ворог не атакує певною зброєю не варто думати, що вона скінчилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це зброя (іранські дрони - ред.), яка ще є у ворога і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила, окупанти підбирають тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності: і на відкриті ділянки фронту, і психологічно на населення, а також тилові регіони.

"Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для "закріплюючих ударів" по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кирзу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження такі як ракети, але вони більш високовартісні і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", - підсумувала Гуменюк.

Росія запустила "Шахеди" після тривалої паузи

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська вперше за останні три тижні під час повітряної атаки на Україну використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку. Втім, їх успішно збила українська ППО.

З огляду на це в Повітряних силах ЗСУ заявили, що морози не впливають на використання іранських дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран дрони Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України