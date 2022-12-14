В Киеве раздались взрывы. Работает ПВО

"Киевская область, утро. Работает ПВО", - говорится в публикации.

Чиновник призывает граждан находиться в укрытиях и помнить о правиле "двух стен".

"Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", - пишет глава Киевской ОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в Telegram о взрывах в Шевченковском районе города.

"Взрывы в Шевченковском районе. Службы следуют на место", - пишет он.

Детали о происшествии будут объявлены позже.

Отметим, что перед громкими взрывами были слышны звуки иранских дронов типа "Shahed" - их, в частности, слышали на правом берегу столицы. Также очевидцы сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

Ранее в Киевской области почти в 6 утра была объявлена воздушная тревога.