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У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: Вибухи в Києві лунають під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві близько 13:05 пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Це вже третя атака на столицю сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За даними прес-служби КМВА, в столиці працює ППО. "Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин до того у Києві оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну вночі 8 липня крилатими та балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані три ракети Х-101 ворога.

Крім того, близько 10 ранку росіяни завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці.

Детальніше про наслідки удару по лікарні Охматдит, в матеріалі РБК-Україна.

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