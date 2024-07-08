У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

За даними прес-служби КМВА, в столиці працює ППО. "Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин до того у Києві оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну вночі 8 липня крилатими та балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані три ракети Х-101 ворога.

Крім того, близько 10 ранку росіяни завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці.