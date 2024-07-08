В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

По данным пресс-службы КГВА, в столице работает ПВО. "Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

За несколько минут до этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Напомним, российские войска атаковали Украину ночью 8 июля крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы три ракеты Х-101 противника.

Кроме того, около 10 утра россияне нанесли ракетный удар по Украине с помощью 40 ракет разных типов. В Киеве повреждены жилые дома и детская больница Охматдет. Предварительно известно о девяти погибших и 33 раненых.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы.