У Києві пролунали вибухи, місто під ударом дронів

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 03:46.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували у Київській області дрони, які летіли в тому числі на Київ. Приблизно за останні дві години фіксації продовжувались і о 05:22 стало відомо, що реактивні дрони літають в західній та південній частинах Києва.

За словами кореспондента РБК-Україна, приблизно о 05:33 у місті пролунала серія вибухів, які були досить гучними.

Оновлено о 06:05

У Києві знову пролунали вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України. Причиною тому є атака дронів та загроза застосування балістики з півдня.

Новина доповнюється...