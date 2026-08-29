В Киеве раздались взрывы, город под ударом дронов

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 03:46.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дроны, летевшие в том числе на Киев. Приблизительно за последние два часа фиксации продолжались и в 05:22 стало известно, что реактивные дроны летают в западной и южной частях Киева.

По словам корреспондента РБК-Украина, примерно в 05:33 в городе раздалась серия взрывов, которые были достаточно громкими.

Обновлено в 06:05

В Киеве снова раздались взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует в большинстве областей Украины. Причиной этому являются атаки дронов и угроза применения баллистического оружия с юга.

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