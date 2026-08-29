У Києві пролунали вибухи, місто під ударом дронів
Росіяни у суботу зранку, 29 серпня, атакують Київ дронами. На тлі атаки у місті пролунала гучна серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 03:46.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували у Київській області дрони, які летіли в тому числі на Київ. Приблизно за останні дві години фіксації продовжувались і о 05:22 стало відомо, що реактивні дрони літають в західній та південній частинах Києва.
За словами кореспондента РБК-Україна, приблизно о 05:33 у місті пролунала серія вибухів, які були досить гучними.
Оновлено о 06:05
У Києві знову пролунали вибухи.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України. Причиною тому є атака дронів та загроза застосування балістики з півдня.
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Обстріли Києва
Нагадаємо, що росіяни вже фактично третій день поспіль масово намагаються атакувати Київ дронами. Лише вчора, 28 серпня, вранці стало відомо, що за дві доби РФ здійснила 38 атак на столицю та область. Причому 27 серпня в Києві було аж 13 тривог за добу.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що ворог атакує Київську область хвилями дронів, щоб провокувати повітряні тривоги. Основна мета полягає в тому, щоб виснажити українську ППО та населення.