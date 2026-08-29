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В Киеве раздались взрывы, город под ударом дронов

05:44 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве раздались взрывы, город под ударом дронов Фото: тревога в столице уже больше часа (Getty Images)
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Россияне в субботу утром, 29 августа, атакуют Киев дронами. На фоне атаки в городе раздалась громкая серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 03:46.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дроны, летевшие в том числе на Киев. Приблизительно за последние два часа фиксации продолжались и в 05:22 стало известно, что реактивные дроны летают в западной и южной частях Киева.

По словам корреспондента РБК-Украина, примерно в 05:33 в городе раздалась серия взрывов, которые были достаточно громкими.

Обновлено в 06:05

В Киеве снова раздались взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует в большинстве областей Украины. Причиной этому являются атаки дронов и угроза применения баллистического оружия с юга.

В Киеве раздались взрывы, город под ударом дронов

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Обстрелы Киева

Напомним, что россияне уже фактически третий день подряд массировано пытаются атаковать Киев дронами. Только вчера 28 августа утром было известно, что за двое суток РФ совершила 38 атак по столице и области. Причем 27 августа в Киеве было целых 13 тревог за сутки.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко пояснил, что враг атакует Киевскую область волнами дронов, чтобы провоцировать воздушные тревоги. Основная цель состоит в том, чтобы истощить украинскую ПВО и население.

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