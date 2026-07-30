У Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики

У ніч на 30 липня росіяни випустили в бік Києва низку балістичних ракет, внаслідок чого в столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Про загрозу пусків балістичних ракет військові оголосили о 1:07, майже одночасно з ним у місті пролунали перші вибухи.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - дописали в КМВА.

Фото: карта повітряних тривог станом на 1:15, 30 липня (https://alerts.in.ua/)

Оновлено 1:35

За даними мера столиці, у Святошинському районі через падіння уламків сталось загоряння на території нежитлової забудови.

Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.