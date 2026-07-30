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У Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики

01:13 30.07.2026 Чт
1 хв
Про загрозу атаки попереджали протягом дня
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики Фото: Київ опинився під атакою ворога в ніч на 30 липня (Getty Images)
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У ніч на 30 липня росіяни випустили в бік Києва низку балістичних ракет, внаслідок чого в столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Про загрозу пусків балістичних ракет військові оголосили о 1:07, майже одночасно з ним у місті пролунали перші вибухи.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - дописали в КМВА.

У Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістикиФото: карта повітряних тривог станом на 1:15, 30 липня (https://alerts.in.ua/)

Оновлено 1:35

За даними мера столиці, у Святошинському районі через падіння уламків сталось загоряння на території нежитлової забудови.

Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже попереджав, що Росія кілька діб готувала масований обстріл - за словами президента, удар міг статися саме тієї ночі, і він закликав українців реагувати на сигнали тривоги.

До цього, у ніч на 29 липня, Росія вже атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків - сили ППО збили або подавили 65 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни, однак зафіксували влучання 14 дронів на 10 локаціях.

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