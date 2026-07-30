В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

В ночь на 30 июля россияне выпустили в сторону Киева ряд баллистических ракет, в результате чего в столице прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - дописали в КМВА.

Об угрозе пусков баллистических ракет военные объявили в 1:07, почти одновременно с ним в городе раздались первые взрывы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия несколько суток готовила массированный обстрел - по словам президента, удар мог произойти именно в ту ночь, и он призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги.

До этого, в ночь на 29 июля, Россия уже атаковала Украину 229 ударными дронами по разным направлениям - силы ПВО сбили или подавили 65 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны, однако зафиксировали попадание 14 дронов на 10 локациях.