У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом крилатих ракет

Зазначимо, що прямо зараз ворог здійснює комбіновану атаку на Україну, включаючи удари по Києву.

Приблизно о 6 ранку у місті було чути дуже гучні вибухи. Водночас військові інформували, що в напрямку столиці летять крилаті ракети росіян. Через кілька хвилин потужні вибухи повторилися.

Окрім того, наразі відомо, що в напрямку Києва знову летять ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. У зв'язку з комбінованою атакою, зокрема, через ракетну небезпеку , сигнал досі по всій території України.