У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом крилатих ракет

Росіяни зранку, 28 вересня, атакували Київ крилатими ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.
Зазначимо, що прямо зараз ворог здійснює комбіновану атаку на Україну, включаючи удари по Києву.
Приблизно о 6 ранку у місті було чути дуже гучні вибухи. Водночас військові інформували, що в напрямку столиці летять крилаті ракети росіян. Через кілька хвилин потужні вибухи повторилися.
Окрім того, наразі відомо, що в напрямку Києва знову летять ворожі дрони.
Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. У зв'язку з комбінованою атакою, зокрема, через ракетну небезпеку , сигнал досі по всій території України.
Нагадаємо, що протягом цієї ночі ворог вже неодноразово намагався атакувати столицю.
Перше дронова атака почалася приблизно о другій годині ночі. Друга ближче до четвертої ранку.
Наразі відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру та постраждали троє людей.
