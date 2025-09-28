RU

Война в Украине

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом крылатых ракет

Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне утром, 28 сентября, атаковали Киев крылатыми ракетами. В столице прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Отметим, что прямо сейчас враг осуществляет комбинированную атаку на Украину, включая удары по Киеву.

Примерно в 6 утра в городе были слышны очень громкие взрывы. В то же время военные информировали, что в направлении столицы летят крылатые ракеты россиян. Через несколько минут мощные взрывы повторились.

Кроме того, сейчас известно, что в направлении Киева снова летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. В связи с комбинированной атакой, в частности, из-за ракетной опасности, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Обстрел Киева

Напомним, что в течение этой ночи враг уже неоднократно пытался атаковать столицу.

Первая дронная атака началась примерно во втором часу ночи. Вторая ближе к четвертому утру.

На данный момент известно, что в результате атаки повреждена жилая инфраструктура и пострадали три человека.

Подробнее о последствиях дронной атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Война в Украине