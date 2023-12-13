У Києві пролунали потужні вибухи

В Києві пролунало щонайменше 10 вибухів. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.

Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.

Обстріл Києва 11 грудня

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про мінімум 10 вибухів. Спочатку зазначалось, що уламки ракет впали на Дарницький і Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше у КМДА уточнили, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що у Дарницькому районі Києва.

Згодом у Повітряних силах пояснили, що тривогу у Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу. Зазначимо, що ППО збила 8 ракет над Києвом.