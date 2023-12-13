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У Києві пролунали потужні вибухи

Фото: вибухи в Києві вночі 13 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Києві пролунали потужні вибухи сьогодні вночі, 13 грудня. Після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондендів.

В Києві пролунало щонайменше 10 вибухів. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. 

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях. 

Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.

Обстріл Києва 11 грудня

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про мінімум 10 вибухів. Спочатку зазначалось, що уламки ракет впали на Дарницький і Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше у КМДА уточнили, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що у Дарницькому районі Києва.

Згодом у Повітряних силах пояснили, що тривогу у Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу. Зазначимо, що ППО збила 8 ракет над Києвом.

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КиївВибухВійна Росії проти України