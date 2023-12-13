В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве раздалось по меньшей мере 10 взрывов. После этого в городе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Во время воздушной тревоги граждан призывают находиться в укрытиях.

Обстрел Киева 11 декабря

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о минимуме 10 взрывов. Сначала отмечалось, что обломки ракет упали в Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четверо человек пострадали. Позже в КГГА уточнили, что удар пришелся на микрорайон Бортничи в Дарницком районе Киева.

Впоследствии в Воздушных силах объяснили, что тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов, поскольку баллистические ракеты летят очень быстро и ПВО имеет считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу. Отметим, что ПВО сбила 8 ракет над Киевом.