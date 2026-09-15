У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади

У вівторок зранку, 15 вересня, росіяни атакують Київ дронами. У місті вже неодноразово було чути вибухи та відомо про перші наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:25.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували, що у Київській області були зафіксовані реактивні дрони, які летіли в напрямку Києва і потім фіксувалися над столицею.
Приблизно о 05:34 і потім 05:42 у місті було чути звуки вибухів.
Оновлено о 06:00
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що ворог влучив дроном по АЗС у Дарницькому районі міста.
Також він додав, що в Оболонському районі, попередньо, влучання в складські приміщення.
Станом на 05:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у кількох областях.
Нагадаємо, що останнім часом росіяни значно частіше атакують Київ, хоча й була тимчасова пауза в ударах.
Зокрема, місто зазнало атаки вранці 10 вересня. Тоді у Голосіївському районі було атаковано АЗС, унаслідок чого постраждали кілька людей. Увечері того ж дня через черговий обстріл було пошкоджено бізнес-центр, а також офісну будівлю.
Також ми писали, що в ніч на 11 вересня через атаку дронів виникла пожежа у дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі міста.