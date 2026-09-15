У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади

"Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:25.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували, що у Київській області були зафіксовані реактивні дрони, які летіли в напрямку Києва і потім фіксувалися над столицею.

Приблизно о 05:34 і потім 05:42 у місті було чути звуки вибухів.

Оновлено о 06:00

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що ворог влучив дроном по АЗС у Дарницькому районі міста.

Також він додав, що в Оболонському районі, попередньо, влучання в складські приміщення.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у кількох областях.